HP LaserJet M140w: AUMENTA la tua produttività (-35%)

L’HP LaserJet M140w è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon con un mega sconto del 35%, rendendola un acquisto eccezionale per chi cerca una stampante multifunzione di qualità. Questo dispositivo combina efficienza, versatilità e un design compatto, risultando perfetto per qualsiasi esigenza di stampa e scansione.

Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 129,00 euro, anziché 199,90 euro.

HP LaserJet M140w: la soluzione definitiva per il tuo ufficio o la tua casa

La tecnologia laser della HP LaserJet M140w permette di ottenere stampe in bianco e nero estremamente nitide, con una velocità impressionante di 20 pagine per minuto. La risoluzione di 600 x 600 dpi garantisce che ogni dettaglio sia riprodotto con precisione, rendendola ideale per la stampa di documenti professionali su vari formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste, cartoline ed etichette. La capacità di gestione di diverse grammature di carta, da 65 a 120 g/m², aggiunge ulteriore versatilità.

Oltre alla stampa, la HP LaserJet M140w offre funzionalità di scansione e copia a colori grazie al suo scanner piano A4. Questo consente di digitalizzare documenti e immagini con estrema facilità, mantenendo alta la qualità del contenuto. È una caratteristica che si rivela indispensabile sia per l’uso domestico che per gli ambienti di lavoro più dinamici.

La connettività della HP LaserJet M140w è progettata per adattarsi alle esigenze moderne. Con l’app HP Smart, è possibile stampare direttamente da pc, smartphone e tablet. Questo dispositivo supporta Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendo una vasta gamma di opzioni per la stampa senza fili. Questo significa che è possibile inviare documenti alla stampante da qualsiasi luogo, semplificando notevolmente il flusso di lavoro.

La stampante multifunzione HP LaserJet M140w si distingue anche per il suo design compatto e funzionale. È perfetta per ambienti con spazio limitato, integrandosi senza problemi in uffici domestici o piccoli studi professionali. L’interfaccia user-friendly facilita l’accesso a tutte le funzioni della stampante, rendendola semplice da usare anche per chi non è esperto di tecnologia.

Il super sconto del 35% attualmente disponibile su Amazon rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per acquistare una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo estremamente conveniente di soli 129,00 euro.