 Logitech MX Keys Mini riduce le dimensioni ma non la qualità (-35%)
Logitech MX Keys Mini è la tastiera Bluetooth multipoint che realizza ogni esigenza: in sconto su Amazon ora.
Logitech MX Keys Mini è la tastiera wireless e Bluetooth che connetti a più dispositivi ed usi con facilità. Ideale se scrivi tanto, lavori con il computer quotidianamente e vuoi una periferica che sia di qualità. Non è la classica tastiera che trovi in giro e te ne accorgi dai materiali premium con cui è realizzata e tanto altro. Per questo devi approfittare dello sconto del 35% su Amazonper comprarla a soli 84,07€ subito. 

Tastiera wireless Logitech: la scrivania è al suo massimo potenziale

Scegliere una tastiera wireless è la mossa giusta. Elimini i cavi dalla scrivania ed hai tutta la libertà di movimento che desideri, così anche se ti vuoi mettere storto: puoi farlo! La Logitech MX Keys Mini è il modello ideale da comprare se hai poco spazio a disposizione (oppure non usi il tastierino numerico) e vuoi puntare alla massima qualità. È disponibile in colorazione Grigio Scuro ed è realizzata con materiali riciclati e di prima scelta: il suo peso la rende un prodotto unico nel genere e che offre una digitazione sempre fluida e pratica.

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo - Grigio scuro

84,07129,00€-35%
Si connette ai tuoi prodotti mediante Bluetooth ed è dotata di tecnologia Multipoint. Cosa significa? Puoi connettere la tastiera Logitech a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro semplicemente con i bottoni di switch. In più è compatibile con qualsiasi sistema, ossia Windows, Mac OS, Android, Linux, iOS e così via.

Tutto quello che c’è da sapere su Logitech MX Keys Mini

Per conquistarti del tutto, la Logitech MX Keys Mini ha delle caratteristiche eccellenti:

  • layout QWERTY italiano compresso ma con tutto il necessario:
  • fila di tasti funzione e per la gestione dei contenuti multimediali;
  • predisposizione per comandi sia su Windows che Mac OS;
  • autonomia di 5 mesi quando la retroilluminazione è disattivata;
  • illuminazione intelligente che risponde al movimento delle tue mani;
  • ricarica attraverso USB C.

Lo sconto di Amazon è un affare

Con il ribasso del 35% disponibile in questo momento, la Logitech MX Keys Mini è un’occasione ad occhi chiusi. Completa l’acquisto su Amazon e portala a casa a soli 84,07€.

6 feb 2026

6 feb 2026
