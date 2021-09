Logitech MX Keys: prezzo imbattibile su Amazon!

Impossibile non rimanere innamorati di questa tastiera: una volta che avrete trascorso qualche ora con Logitech MX Keys, non tornerete più indietro. Si tratta di un dispositivo davvero perfetto per tutte quelle lunghe sessioni di lavoro di studio che oggi viene proposto in offerta su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino: lasciarsi sfuggire l'occasione sarebbe da folli.

Logitech MX Keys: caratteristiche principali

Supporta la connessione a tre dispositivi differenti (si passa dall'uno all'altro attraverso i pulsanti dedicati), la corsa dei tasti è studiata in modo da garantire un'esperienza perfetta in termini di comfort, comunica con il computer o il device associato tramite Bluetooth o dongle USB (fornito in dotazione) e la batteria interna assicura settimane di autonomia con una sola ricarica, da eseguire in modo rapido tramite cavo USB-C.

Grazie al sistema di retroilluminazione non c'è alcun problema nemmeno in ambienti bui. Tutto questo al prezzo di soli 69,30 euro invece di 88,24 euro come da listino. Per chi lo desidera, è in sconto anche la versione ottimizzata per Mac, sempre con layout italiano, al prezzo di soli 77,98 euro.