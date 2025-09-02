 Logitech MX Keys S crolla a prezzo REGALO per la festa di Amazon (-55€)
La Logitech MX Keys S è una spettacolare tastiera wireless con sistema multi dispositivo e layout QWERTY italiano.
La Logitech MX Keys S è una spettacolare tastiera wireless con sistema multi dispositivo e layout QWERTY italiano.

Unica e inimitabile la Logitech MX Keys S, la tastiera più desiderata del web. Quando va in sconto è da acquistare al volo perché sulla scrivania è esattamente quello che stavi cercando. Questo modello è totalmente wireless e compatibile con qualsiasi sistema operativo così da non farne mai a meno. Grazie al compleanno di Amazon, se usi il codice IT15Y al pagamento ottieni 15€ di sconto extra. In questo modo la metti in carrello con soli 74,90 euro invece di 129 euro. Non perdere tempo.

Logitech MX Keys S è una tastiera che ha bisogno di ben poche presentazioni. Disponibile in colorazione grigio, questa splendida periferica è la stella della scrivania. Bella nel design e ottima nelle sue funzionalità, è caratterizzata da una cura e una qualità dei materiali senza eguali. Infatti non è la classica tastiera wireless ma bensì la regina di tutte quante. Si connette sfruttando il Bluetooth a Windows, MacOS ma anche Chrome OS, Linux, Android e così via. Il sistema multi dispositivo ti consente di abbinarla a ben 3 dispositivi in contemporanea e switchare da uno all’altro con gesto del dito. Ottimo, no?

89,90 129,00€ -30%
Trattandosi di un prodotto senza fili, l’autonomia gioca un fattore cruciale. Questa tastiera è dotata di retroilluminazione intelligente ossia di luce che si attiva quando rileva le tue mani e si spegne quando non è in utilizzo. O, ancora, regola la luminosità a seconda delle condizioni ambientali. Questa tecnologia consente alla batteria di durare fino a 10 giorni ma se ti sembra fin troppo poco, puoi disattivare la retroilluminazione e ottenere ben 5 mesi di utilizzo con una semplice carica (via USB C). Con il layout QWERTY italiano esteso la fluidità è eccellente e il profilo speciale dei tasti rende la digitazione naturale e veloce. Non mancano all’appello neanche i tasti funzione a cui sono abbinati i comandi per la gestione multimediale e non solo.

Mettila in carrello a 74,90 euro invece di 129,00 euro su Amazon usando il codice IT15Y al checkout. La Logitech MX Keys S è la tastiera che hai sempre desiderato.

2 set 2025

2 set 2025
