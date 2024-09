Logitech MX Keys S: tastiera dal feeling e prestazioni premium (-29%)

Logitech MX Keys S è una tastiera che conoscono tutti e non per caso. Una volta che la metti sulla scrivania non ti penti dell’acquisto visto che la periferica in questione è tra le migliori sul mercato. Realizzata con materiali di elevata qualità, il suo successo non si ferma all’estetica ma è intrinseco nella sua tecnologia. Wireless e con layout QWERTY italiano per una digitazione fluida e naturale. Con sconto del 29%, la trovi ora su Amazon a soli 91,90 euro. Acquistala con un click.

Logitech MX Keys S, la tastiera dalle caratteristiche premium

Visivamente la Logitech MX Keys S è una tastiera a cui non si può dire nulla. Lineare, slim ed elegante per essere messa in bella mostra e apprezzarla ad ogni sguardo. Ma anche dal punto pratico, questa periferica ti offre soltanto il meglio.

Con il suo layout completo e in lingua italiana ti offre i classici tasti con l’aggiunta del tastierino numerico. Sulla parte superiore non mancano all’appello l’accesso rapido alle funzioni per la gestione multimediale e non solo. Sulla parte laterale, invece, trovi 3 tasti dedicati allo switch. Cosa significa? Devi sapere che questo modello è multidispositivo quindi puoi connetterlo a 3 prodotti differenti e passare da uno all’altro con una sola mossa.

Per connettere la tastiera hai a disposizione il Bluetooth o il micro ricevitore USB così da eliminare ogni limite. In termini di compatibilità, davvero, non ti fare problemi: anche con Android e iOS è pienamente supportata.

Altra caratteristica saliente della Logitech MX Keys S è la retroilluminazione intelligente: quando avvicini le mani si accende in automatico regolandosi anche in base all’ambiente. Quando le allontani, tac: si chiude. Così facendo l’autonomia del prodotto viene prolungata ai massimi livelli.

Lo sconto su Amazon di cui approfittare

Se sei interessato all’acquisto della Logitech MX Keys S non hai un minuto da perdere. Con un ribasso del 29% in corso su Amazon, ora acquisti la tua ad appena 91,90 euro. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con Prime.