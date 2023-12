Logitech MX Keys: tastiera per Mac in ottimo SCONTO su Amazon (-34%)

Possiedi un Mac e vuoi espandere le tue possibilità con una tastiera ricca di funzioni, di un marchio importante, ma che non costi tanto quanto le originali Apple? Allora la Logitech MX Keys è proprio quello che stai cercando, specialmente perché puoi acquistarla su Amazon con uno sconto del 34%: il prezzo scende così infatti a soli 88,99 euro invece di 134,99. Un vero affare.

Logitech MX Keys for Mac: le caratteristiche

Questa tastiera è la compagna ideale per chi utilizza dispositivi Apple come MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. Grazie al suo design ottimizzato per macOS, offre una digitazione precisa e confortevole su tutti i tuoi dispositivi.

Con un layout Mac e la possibilità di personalizzare i tasti Fn attraverso Logi Options+, la tastiera si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro, consentendoti di massimizzare l’efficienza nell’utilizzo delle app Apple.

La tastiera Logitech MX Keys è stata progettata pensando al tuo comfort. I bordi arrotondati offrono un tocco piacevole, garantendo un’esperienza di digitazione fluida. La superficie opaca non solo rende la digitazione confortevole ma fornisce anche un feedback tattile naturale.

La stabilità è un altro punto forte di questa tastiera, grazie al suo design robusto con una struttura a singola piastra in metallo. Non solo funziona alla perfezione, ma è anche un oggetto elegante ed esteticamente piacevole.

L’illuminazione automatica a LED si adatta alla luce ambientale, consentendoti di digitare in qualsiasi condizione. Quando è il momento di ricaricare, il cavo USB-C ti permette di tornare rapidamente all’azione, garantendo fino a 10 giorni di utilizzo con una sola ricarica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata.

La Logitech MX Keys offre un'esperienza di digitazione migliorata per il tuo Mac.

