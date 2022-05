Logitech MX Master 3S: il top di gamma si rinnova

Su queste pagine non abbiamo mai fatto mistero del particolare apprezzamento per i mouse della serie Logitech MX Master, le cui caratteristiche e performance pongono il device tra i migliori in assoluto (con grandi vantaggi per quanti ne fanno uso assiduo durante la giornata lavorativa). Il nuovo nato, denominato MX Master 3S, alza ulteriormente l’asticella per segnare ancora una volta la differenza tra un mouse di qualità ed uno in grado semplicemente di portare a casa il compito quotidiano.

Logitech MX Master 3S

Così Logitech descrive il nuovo dispositivo:

Per rispondere meglio alle esigenze dei creatori avanzati, MX Master 3S è dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI che traccia sulla maggior parte delle superfici, compreso il vetro, garantendo fluidità e rapidità, in particolare con i monitor ad alta risoluzione. I clic sono ora più silenziosi del 90% rispetto a MX Master 3, pur mantenendo la stessa sensazione di precisione, in modo da potersi concentrare sul lavoro dimenticandosi del rumore. MX Master 3S è dotato anche della rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e di quella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

A precisione ed ergonomia si aggiungono silenziosità e velocità sui file di grandi dimensioni, regalando concentrazione e rapidità alle performance lavorative. Sebbene non sia ancora pronto per le spedizioni, su Amazon è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 134,99 euro.

Nel frattempo le generazioni precedenti del mouse (che confermano assolutamente la loro validità nel tempo) subiscono una forte pressione al ribasso nel prezzo: il Logitech MX Master 3 passa da 134,99 a 95,99 euro ed il Logitech MX Master 2S passa da 99,99 euro a 58,99 euro (-41%). Occasioni uniche, insomma, aspettando il nuovo top di gamma.

Ma non finisce qui.

Logitech MX Mechanical

Sempre più sviluppatori di software, che si sono innamorati delle tastiere meccaniche quando hanno iniziato a giocare, ricercano ora la stessa sensazione di precisione e controllo mentre lavorano. La nuova tastiera MX Mechanical combina il meglio di entrambi i mondi: l’esperienza di Logitech nelle tastiere gaming e quella della serie MX Master

Così Tolya Polyanker, Head of the MX Series for Creativity and Productivity di Logitech, spiega la logica che porta il gruppo al rilascio di una nuova tastiera (sia in formato classico che “mini”) che esalti il gusto e la qualità della digitazione meccanica:

Disponibili in Italia solo nel layout internazionale, il più richiesto e amato dai programmatori, queste tastiereutilizzano i tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet, in grado di rendere questi nuovi dispositivi Logitech i più silenziosi in assoluto, pur mantenendo un’incredibile sensazione di digitazione meccanica. Progettate con keycaps a due colori per una visione ottimizzata, offrono anche una retroilluminazione intelligente con sei modalità personalizzate, per regolare automaticamente la luminosità in base all’ambiente e spegnersi quando non è necessaria, per un consumo efficiente della batteria.

184,99 euro il prezzo della MX Mechanical, 159,99 euro il prezzo della MX Mechanical Mini. Acquisto immediatamente possibile, distribuzione a partire dal 7 giugno.

