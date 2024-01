Logitech MX Master 3S veloce, ergonomico, MAGICO (versione Mac) -33%

Stai cercando un mouse per il tuo dispositivo MacOS? Scegli il migliore sul mercato optando per Logitech MX Master 3S, un prodotto che viene apprezzato da chiunque lo provi e che per questo, primeggia sempre nelle classifiche. Con tutto al posto giusto, fidati, è quello che stai cercando.

Disponibile con uno sconto del 33% su Amazon, non mi stupirei se andasse a ruba. La versione bianca, infatti, è già terminata. Collegati in pagina per acquistarlo a soli 89€ e concludere il tuo affare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Master 3S, il mouse wireless che fa la differenza

La prima volta che lo utilizzi capisci subito di che pasta è fatto Logitech MX Master 3S. Un mouse così sfiora la perfezione con tutto quello che ti mette a disposizione. Prima di scoprire, nei dettagli, le varie funzioni, ti faccio sapere che è wireless ed ergonomico. Per questo motivo lo colleghi fino a 3 dei tuoi dispositivi Apple via Bluetooth e switchi da uno all’altro con un movimento.

Si adatta al palmo della tua mano mettendoti a disposizione tasti aggiuntivi che puoi tranquillamente personalizzare. Anche i DPI sono modificabili fino ad un massimo di 8000 per uno scorrimento fluido, senza compromessi.

Elimina il rumore dei click insopportabili e goditi una periferica con cui avere tutto a portata di dito. Neanche la batteria ti crea problemi: è ricaricabile con cavo USB C in dotazione e dura fino a 70 giorni con una sola ricarica.

Interessante? Aspetta di usarlo per un paio di volte e rimanerne innamorato.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo Logitech MX Master 3S in versione per prodotti Apple a soli 89€ con sconto del 33%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.