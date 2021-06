Logitech MX Master: -52% su Amazon, SUPER SCONTO

Non un mouse wireless qualunque: Logitech MX Master è il capostipite di una linea promossa all'unanimità a top di gamma della categoria, grazie a un design ergonomico e a funzionalità che vanno ben oltre a quelle di una semplice periferica di puntamento. A renderlo ancora più interessante oggi è lo sconto del 52% sul prezzo di listino proposto su Amazon: meglio di quanto visto al Prime Day.

Il re dei mouse in un'offerta irrinunciabile su Amazon

Si connette senza fili sfruttando la tecnologia Bluetooth oppure attraverso il dongle USB fornito in dotazione. Integra un sensore da 1.000 dpi per il tracciamento laser e cinque pulsanti personalizzabili. Garantita la piena compatibilità con Windows e macOS. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il mouse MX Master di Logitech può essere associato a tre dispositivi in contemporanea, per passare dall'uno all'altro con la semplice pressione del tasto dedicato. Al prezzo di soli 44,99 euro invece di 92,99 euro come da listino è un vero affare.