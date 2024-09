Logitech Pebble è il mouse definitivo: wireless, silenzioso, BT/2.4GHz

Piccoletto ma senza compromessi. Logitech Pebble è il mouse wireless da abbinare a qualunque dispositivo potendolo connettere sia via Bluetooth che con micro ricevitore USB. Comodo e pratico grazie ai tre classici tasti e alla sua silenziosità suprema. Su Amazon è in sconto, con un ribasso del 24% lo fai diventare tuo ad appena 22,90 euro. Collegati a compralo ora.

Logitech Pebble: il mouse che non fa rumore

Ha un design slim ma non per questo è scomodo. Il palmo della tua mano appoggia comodamente per poter stare davanti al computer per ore senza mai avvertire fastidio. Collegalo a qualsiasi sistema e a qualsiasi dispositivo sfruttando la doppia modalità. Infatti puoi ricorrere al Bluetooth o al micro ricevitore USB che è posizionato sotto la scocca principale (proprio vicino allo spazio per la batteria). Così facendo vengono eliminate tutte le barriere ed è compatibile con svariati dispositivi. In più è ideale sia per chi usa la mano destra che la mano sinistra.

Il mouse ti mette a disposizione DPI fissi a 1000 punti per una scorrevolezza naturale del cursore. Il tasto destro, sinistro e la rotellina di scorrimento sono extra silenziosi per non far rumore nel caso tu stia lavorando in posti come biblioteca, libreria, ufficio.

Ultima caratteristica da non sottovalutare è l’autonomia. Con una semplice batteria inserita al suo interno, il mouse ha un’autonomia di 18 mesi. C’è il tasto per lo spegnimento e l’accensione che ottimizza del tutto questa funzionalità.

Portalo con te e non ne fare mai a meno, le dimensioni ristrette sono state pensate ad hoc.

Lo sconto in corso su Amazon

La promozione che Amazon ha riservato al Logitech Pebble è super conveniente. Con uno sconto del 24% il prezzo finale scende a 22,90 euro per un acquisto intelligente e alla portata di tante tasche. Aggiungilo al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.