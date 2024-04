Logitech Pebble Keys 2 è piccola ma anche la MIGLIORE sul mercato (-48%)

Tra le tastiere di dimensioni compatte, la Logitech Pebble Keys 2 K380s non può che essere decretata una delle migliori. La più acquistata di certo sia in questa versione aggiornata che nella classica, perchè? Beh, ha tutto al posto giusto e si fa utilizzare che è una fantasia.

Dimensioni compatte, layout italiano e tasti funzione oltre che connettività Bluetooth avanzata.



Logitech Pebble Keys 2 K380s, la tastiera che supera le aspettative

Voglia di collegarla a qualunque dispositivo, scrivania piccola, non farne a meno neanche fuori casa. Sono tre situazioni tipo che potrebbero spingerti ad acquistare Logitech Pebble Keys 2 K380s e quello che condividono è che, in un caso o nell’altro, rimani soddisfatto in tutti i casi.

La tastiera ideata da Logitech si adatta ad ogni utilizzo e non ti priva di niente. Non c’è il tastierino numerico ma ammesso che tu non abbia un’esigenza particolare, non ne sentirai la mancanza. Layout QWERTY italiano con tasti funzione e comandi rapidi per la gestione multimediale.

In alto a sinistra hai a disposizione i tasti di switch perché hai un sistema multidispositivo sotto le mani per poterlo collegare a tre diversi prodotti e passare da uno all’altro con un tocco. In termini di compatibilità non mi fare domande, funziona con smartphone, tablet, iPad, computer, laptop e così via: qualunque sistema operativo.

Dalla sua parte? Un’autonomia che non finisce mai grazie a due semplici batterie e silenziosità suprema.

Dalla sua parte? Un'autonomia che non finisce mai grazie a due semplici batterie e silenziosità suprema.

