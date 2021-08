Lord Kelly, il libro di Corrado Fabbri è gratis con Kindle Unlimited

Un libro autobiografico che svela i segreti del social engineering: così è descritto Lord Kelly, il ladro d'informazioni (BookSprint Edizioni), volume che racconta la vita di Corrado Fabbri, vissuta oltre i confini della legalità, nell'ambito dei crimini informatici. È disponibile anche in formato Kindle completamente gratis per gli abbonati al servizio Unlimited: i primi 30 giorni di prova non comportano alcuna spesa.

Corrado Fabbri: Lord Kelly, il ladro d'informazioni

Nato a Bologna nel 1970, oggi vive all'estero sotto falso nome pur avendo pagato il proprio debito con la giustizia dopo oltre 80 processi per un totale pari a 290 violazioni. Ecco quanto si legge nella scheda del libro, pubblicato in un momento che vede le questioni riguardanti la sicurezza sempre più al centro dell'attenzione mediatica.

Considerato dalla Stampa internazionale e dalle Forze dell'Ordine tra gli hackers e ingegneri sociali più temuti degli ultimi decenni, Fabbri ha accumulato una fortuna violando i sistemi informatici più inaccessibili di banche e governi. Dopo aver scontato più di dieci anni di carcere, con due fughe e una vita da brividi, ha scritto questo libro durante le varie detenzioni … L'autore racconta nei dettagli molte delle violazioni di sistemi e dei reati commessi, racconta il suo lavoro per i Servizi di Informazione e le tecniche utilizzate e, cosa importante, ci svela come difendersi da esse e come prevenirle.

Tra le pagine di Lord Kelly, il ladro di informazioni, l'autore affronta anche il delicato tema del trattamento riservato ai detenuti dal sistema carcerario. Un suggerimento per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita lettura estiva leggera sotto l'ombrellone.