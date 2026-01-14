 La lotta alla pirateria passa anche da Groupon
Arriva dall'Olanda la testimonianza di un raggio d'azione sempre più ampio per la lotta alla pirateria, arrivata a coinvolgere Groupon.
Business
Groupon

Cosa c’entra Groupon con la lotta alla pirateria? Il punto di contatto tra questi due mondi all’apparenza molto distanti è quanto accaduto in Olanda. Lì, il gruppo BREIN si batte per la tutela del diritto d’autore ha chiesto alla piattaforma di rimuovere un’inserzione che promuoveva un sconto sull’abbonamento a una IPTV illegale.

Groupon interviene sulle IPTV illegali

Un’offerta con il 32% di risparmio per la sottoscrizione annuale a un pacchetto con 10.000 canali, migliaia di film e serie da guardare sui propri dispositivi. Tutto troppo conveniente per essere vero. E infatti si tratta di un servizio che diffonde i contenuti in modo non autorizzato.

Lo sconto di Groupon sull'abbonamento alla IPTV illegale

BREIN si congratula con Groupon per l’intervento tempestivo. L’inserzione è stata rimossa subito dopo aver ricevuto la richiesta. Ecco quanto si legge nel comunicato.

È fondamentale che le violazioni online vengano interrotte rapidamente per prevenire danni irreparabili. Ciò è particolarmente vero per le piattaforme legali e note, dove i consumatori possono essere confusi sulla legalità dell’offerta.

La rapidità dell’eliminazione è legata anche al fatto che il gruppo olandese antipirateria è identificato come Trusted Flagger secondo quanto previsto dal Digital Services Act in vigore nel territorio europeo. Questi soggetti possono beneficiare di un canale prioritario per segnalazioni simili.

Problema risolto? Non esattamente. Come è facile immaginare, eliminare un’inserzione non significa evitare che ne compaiano altre dello stesso tipo, anche su altre piattaforme. È la classica dinamica del gatto e del topo. Spesso, chi propone IPTV illegali lo fa catturando l’attenzione dei potenziali clienti attraverso i canali più diversi, inclusi i social network.

Molto popolare anche in Italia un decennio fa circa, Groupon oggi conta 16,5 milioni di utenti unici (in base agli acquisti effettuati su base annuale). I numeri sono tratti dal sito ufficiale. Nel 2020 il portale ha cambiato pelle, concentrandosi sempre più sulla proposta di esperienze locali e meno su sconti e promozioni.

Fonte: TorrentFreak

Pubblicato il 14 gen 2026

Cristiano Ghidotti
14 gen 2026
