Lotteria Scontrini: locandine, vetrofanie e volantini

Gli esercenti che desiderano comunicare ai clienti la loro adesione alla Lotteria degli Scontrini possono farlo esponendo in negozio o nel punto vendita una delle grafiche ufficiali dell’iniziativa. Per farlo è sufficiente scaricarle, stamparle e posizionarle dove meglio si crede: sulla porta, in vetrina o vicino alla cassa.

Le grafiche della Lotteria degli scontrini per i negozi

Riportiamo qui di seguito quelle condivise sul sito ufficiale della Lotteria degli Scontrini, laddove disponibili nei due formati PDF e PNG.

Lotteria degli Scontrini: le locandine

Queste le locandine a disposizione di tutti gli esercenti, da stampare ed esporre in vetrina o in negozio per segnalare ai cittadini l’adesione all’iniziativa. Di seguito le immagini e i link per scaricarle.

Locandina 1: scarica il PDF

Locandina 2: scarica il PDF

Locandina 3: scarica il PDF

Lotteria degli Scontrini: le vetrofanie

Di seguito invece le vetrofanie da stampare ed esporre, in due formati.

Vetrofania rotonda: scarica il PDF o il PNG

Vetrofania quadrata: scarica il PDF o il PNG

Lotteria degli Scontrini: i volantini

Disponibili anche due volantini.

Volantino 1: scarica il PDF o il PNG

Volantino 2: scarica il PDF o il PNG

Lotteria degli Scontrini: l’espositore da banco

C’è infine anche un espositore da banco da collocare vicino alla cassa.

Espositore da banco: scarica il PDF o il PNG.

Ricordiamo che sono previsti premi non solo per chi compra, ma anche per chi vende. Eccoli.