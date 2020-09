Lotteria degli scontrini: guida completa

Si chiama “lotteria degli scontrini” ed è un tentativo quantomeno originale di raccontare agli italiani una nuova narrativa della lotta all’evasione fiscale. Per farlo, dopo anni di fallimenti legati ad una impossibile guerriglia di strada tra guardie e ladri, lo Stato ci prova con la gamification: gli scontrini fiscali, i documenti che attestano la validità di una transazione commerciale ai fini del fisco italiano, diventano l’oggetto magico in grado di scatenare grandi fortune e vincite continue. Funzionerà? L’idea andrà giudicata sulla base dei risultati: se davvero nell’Italia dei “gratta e vinci” bastasse una lotteria per ridurre l’economia sommersa, allora ben venga il gioco. Soprattutto perché non è d’azzardo e, anzi, l’opportunità in questo caso non è legata al rischio, ma al comportamento virtuoso.

Lo scontrino sarà percepito d’ora in poi non più come carta straccia da gettare nel cestino, ma come un’opportunità di guadagno. Come un gratta e vinci di nuova generazione, potrà regalare piccoli premi settimanali; come una “Lotteria Italia” di vecchia concezione, potrà regalare superpremi che possono cambiare la vita di una persona. Perché non provare? Perché accettare di non avere lo scontrino quando proprio quello scontrino potrebbe cambiare il proprio futuro? Lo Stato ci spera: se il meccanismo sarà persuasivo, sia gli acquirenti che gli esercenti potranno accettare di buon grado questo nuovo meccanismo che mette nelle mani della Fortuna la lotta italiana al nero.

Ecco come cogliere l’opportunità e sperare di avere il proprio scontrino estratto dalla dea bendata.

Lotteria degli scontrini: come si partecipa

La lotteria degli scontrini ha inizio il 1 gennaio 2021 (dopo un primo rinvio rispetto alla speranza di poter partire già il 1 luglio 2020): ogni scontrino di importo pari o superiore a 1 euro può partecipare all’estrazione. Ogni singolo euro di spesa diventa 1 biglietto virtuale, fino ad un massimo di 1000 biglietti per cifre pari o superiori ai 1000 euro. Una spesa che superi nei decimali cifra 0.49 sarà arrotondata per eccesso generando un biglietto ulteriore. “Prima dell’emissione dello scontrino“, è spiegato, “è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria“, messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli“.

Il meccanismo è pertanto completamente digitalizzato: lo scontrino viene trasformato in un carnet di biglietti digitali che confluiscono automaticamente in un grande calderone nel quale sarà una dea bendata a sorteggiare mediante algoritmo che seleziona entità casuali. Tutto è realizzato nel novero dei server dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Sono validi ai fini della lotteria tutti gli acquisti effettuati da persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni e servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi tramite scontrino elettronico. Non sono validi gli acquisti effettuati per l’impresa, quelli inviati al sistema della Tessera Sanitaria (esempio: le farmacie) o quelli usufruiti per detrazioni o deduzioni fiscali.

Non sono validi ai fini della lotteria, infine, gli acquisti online.

Come trovare il codice lotteria

Per avere il codice lotteria non occorre alcuna registrazione: è sufficiente inserire il proprio codice fiscale sul Portale lotteria. Una volta generato non sarà necessaria alcuna altra operazione aggiuntiva: il codice sarà attivo e potrà essere utilizzato più volte per i propri acquisti, abbinando immediatamente lo scontrino al proprio codice fiscale. Per darlo all’esercente sarà sufficiente stamparlo, fotografarlo su smartphone o comunque mostrarlo all’esercente stesso per poter avere immediatamente accreditati i propri biglietti virtuali in attesa dell’estrazione. Qualora si perda il codice, nessun problema: si va sul sito, si genera un altro codice e si può continuare. Tutti i codici generati consentiranno di partecipare alla lotteria e lo smarrimento dei codici precedenti non determinerà la perdita degli scontrini già registrati.

Il codice lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni consumatore può generare più codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria.

Il codice lotteria potrà essere creato a partire dal 1 gennaio 2021. Collegandosi al Portale lotteria, inoltre, sarà possibile vedere costantemente aggiornato il numero dei propri biglietti virtuali, potendo così monitorare l’andamento del sistema e verificando costantemente di aver fatto tutte le operazioni necessarie per poter partecipare al concorso.

Non è necessario conservare gli scontrini: una volta abbinato lo scontrino al proprio codice, i biglietti sono accreditati e validi senza la necessità di conservare alcun tassello cartaceo per poter ritirare in seguito una eventuale vincita. La consegna del codice lotteria all’esercente è l’unica operazione necessaria ai fini della partecipazione al concorso: tutto il resto è digitale, semplice e automatico.

Lotteria degli scontrini: i premi

I premi legati alle estrazioni ordinarie, dedicati ai soli consumatori, sono i seguenti:

sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana ;

premi di ciascuno ; tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese ;

premi da ciascuno ; un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Qualora il pagamento sia avvenuto senza l’uso di contanti, però, l’opportunità diventa ghiotta anche per l’esercente perché si mette a disposizione un premio aggiuntivo:

quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana ;

premi da ciascuno per il consumatore e premi da ciascuno per l’esercente, ; dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese ;

premi di ciascuno per il consumatore e premi di ciascuno per l’esercente, ; un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Il premio potrà essere incassato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite bonifico bancario o assegno circolare. La vincita sarà notificata con le seguenti modalità:

“all’indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell’area riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena)“; “tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile nell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica piena)“.

Il premio andrà incassato entro 90 giorni, pena la perdita della somma. I dettagli relativi agli scontrini sorteggiati saranno pubblicati sul portale della lotteria.

Le estrazioni

Le estrazioni inizieranno a partire dal 2021 e saranno così organizzate:

estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno

estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti

estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro

estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

A tutto ciò si aggiungono le estrazioni annuali: quella ordinaria da 1 milione di euro e quella “zerocontanti” che mette in palio 5 milioni di euro per il consumatore 1 milione di euro per l’esercente. Tutte le vincite sono esenti da imposte.

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59

Dopodiché le estrazioni mensili avverranno secondo il seguente calendario:

giovedì 11 febbraio

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

A inizio 2022 (data da definirsi) avverrà il sorteggio del “super premio”, quello che di fatto diventa la nuova “Lotteria di Capodanno”.