Lotteria degli Scontrini, l'estrazione del 13 maggio

Scatta nuovamente l’ora della Lotteria degli Scontrini, appuntamento che cade proprio nella giornata di oggi e che, per l’occasione, cercherà vincitori tra tutti coloro i quali hanno registrato uno scontrino con l’apposito Codice Lotteria entro il mese di aprile. L’estrazione avverrà, come da consuetudine, alle ore 13.00 ed i codici vincenti saranno immediatamente pubblicati su questa stessa pagina.

Si tratta della terza estrazione dopo quelle precedenti del mese di marzo e del mese di aprile (relative agli scontrini registrati nei mesi antecedenti).

10 premi da 100 mila euro

I premi che la Lotteria degli Scontrini mette in palio nella giornata di oggi sono dieci, ognuno dei quali va ad aggiudicarsi la somma di 100 mila euro. Ogni singolo euro speso rappresenta un biglietto, dunque con uno scontrino da 50 euro si possono ottenere 50 biglietti ed avere così più probabilità di vincere. L’iniziativa, insita nel Piano Cashless Italia comprensivo anche di Cashback e Super Cashback, è finalizzata alla riduzione dell’uso del contante ed alla conseguente emersione di parte dell’economia sommersa.

Ogni scontrino estratto non regala soltanto 100 mila euro al cliente, ma anche 20 mila euro all’esercente che ha prodotto e registrato lo scontrino.

Con questa estrazione si esaurisce il periodo in cui gli scontrini partecipano a due differenti estrazioni (una mensile ed una annuale): dal prossimo mese, infatti, ogni scontrino parteciperà a tre diverse estrazioni in quanto a quella mensile e quella annuale si aggiungerà anche quella settimanale. In quest’ultimo caso i premi saranno 15 ogni sette giorni e la vincita sarà pari a 25 mila euro per il cliente e 5000 euro per l’esercente.

Estrazione di maggio: i biglietti vincenti

In aggiornamento (alle ore 13 circa)

Per capire se si è vinto è possibile accedere all’area riservata del Portale Lotteria. Ecco cosa compare in caso di vincita. La prossima estrazione mensile è fissata in data 10 giugno, giorno in cui avranno inizio anche le estrazioni settimanali.