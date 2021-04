Lotteria degli Scontrini: cosa compare se hai vinto

Nei giorni scorsi sono stati estratti i nuovi biglietti virtuali legati alla Lotteria degli Scontrini. I biglietti vincitori, inequivocabilmente legati ad un codice fiscale grazie alla registrazione del Codice Lotteria, consentiranno ora di verificare la bontà della vincita per poi notificare a casa (tramite Raccomandata o PEC) l’avvenuta estrazione. Chiunque può tuttavia verificare di aver vinto accedendo alla propria Area Riservata sul portale lotteria, o almeno questo è quel che da sempre è stato comunicato. Fin quando non si vince, però, non è chiaro cosa occorra andare a cercare sul portale o dove sia indicata la vittoria.

L’avviso per i vincitori della Lotteria degli Scontrini

A farlo sapere è ora direttamente la pagina Facebook della Lotteria degli Scontrini, la quale ha mostrato una demo dell’avviso che accompagna l’ingresso nell’area riservata ai titolari degli scontrini estratti:

La pagina mostra dunque un avviso in evidenza, senza che occorra cercare alcunché: è sufficiente l’accesso sull’Area Riservata. L’avviso offre le indicazioni utili per poter riscuotere il premio ma, al tempo stesso, ricorda che “l’Amministrazione procederà ai doverosi controlli di legge per la verifica dei presupposti giuridici necessari alla notifica della vincita“. Occorre verificare, ad esempio, che il pagamento sia avvenuto con uno strumento autorizzato, oppure che il prodotto acquistato non sia stato fatto oggetto di reso.

Se tutto è regolare, non resterà che incassare la propria vincita. Sono stati al momento 20 i codici estratti, ma non è ancora noto se tutti abbiano o meno ritirato la propria vincita. Nel caso in cui per qualche motivo la vincita non possa essere ritirata, il relativo montepremi torna nelle casse dello Stato.