Lotteria degli Scontrini, estrazione 8 aprile 2021

Come da calendario prefissato, oggi 8 aprile è il giorno della seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini. Partecipano a questa estrazione tutti gli scontrini registrati con l’apposito Codice Lotteria dal 1 al 31 marzo 2021. Su questa stessa pagina verranno pubblicati i risultati non appena l’estrazione sarà avvenuta.

Lotteria degli scontrini: i vincitori dell’8 aprile 2021

I vincitori della scorsa estrazione dell’11 marzo sono contenuti su questo pdf. La prossima estrazione si terrà invece il 13 maggio, dopodiché si aprirà una fase nuova. A partire dal mese di giugno, infatti, oltre alle estrazioni mensili ci saranno anche le estrazioni settimanali, moltiplicando così il montepremi e le occasioni per poter vincere. La prima estrazione settimanale si terrà il 10 giugno 2021.

La Lotteria degli Scontrini, insieme al Cashback ed al Super Cashback, fa parte del Piano Cashless Italia che tenta di portare il nostro Paese verso i pagamenti digitali, così da riequilibrare un utilizzo del contante che in Italia è oltremodo elevato rispetto al resto del continente europeo. Il piano non solo sembra funzionare, ma nella giornata di ieri ha anche evitato uno stop politico che avrebbe messo in forse le future estrazioni. Così non sarà e la Lotteria degli Scontrini può dunque proseguire al fianco degli altri programmi di stimolo ai pagamenti cashless.

Per poter partecipare occorre creare un Codice Lotteria e quindi mostrarlo all’esercente al momento in cui produce lo scontrino: sia l’acquirente che l’esercente hanno la possibilità di vincere in quanto in palio ci sono ogni mese 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

L’estrazione avviene alle ore 13.00. I risultati saranno pubblicati su questa stessa pagina, consentendo a tutti di poter verificare l’eventuale vittoria sul portale lotteria.

I biglietti vincenti

Ecco i codici virtuali estratti, legati quindi agli scontrini vincenti:

Per verificare se si è tra i fortunati vincitori bisogna andare nell’area riservata del Portale Lotteria, oppure attendere comunicazione via mail o PEC.