Lotteria degli Scontrini, marzo 2021: i vincitori

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha appena comunicato i biglietti virtuali vincenti che si aggiudicano i 100 mila euro relativi alla prima estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini.

Chi ha vinto la Lotteria degli Scontrini, marzo 2021

I biglietti vincenti sono i seguenti:

Le informazioni pubblicamente disponibili sono poche: la data di emissione dello scontrino, il codice univoco dello scontrino stesso e l’importo speso: si va da poco più di 20 euro di spesa a oltre 700 (ogni euro di spesa corrisponde ad un nuovo biglietto virtuale, dunque la possibilità di vincere cresce con l’aumentare della cifra a scontrino). Ogni esercente che ha emesso lo scontrino estratto riceverà un premio esentasse pari a 20 mila euro.

Ogni biglietto è correlato ad uno scontrino che, in fase di registrazione da parte dell’esercente, è stato collegato ad un Codice Lotteria. Lo stesso Codice Lotteria è stato registrato a partire da un Codice Fiscale, il che consente così di risalire al vincitore. Per controllare se si è in possesso di uno dei biglietti virtuali estratti è sufficiente entrare nell’Area Riservata del Portale Lotteria (tramite SPID, CIE o CNS). I vincitori riceveranno una Raccomandata che segnala l’avvenuta estrazione o, nel caso in cui abbiano registrato il proprio indirizzo di posta certificata sul portale, avranno una notifica via PEC.

La prossima estrazione della Lotteria degli Scontrini è prevista per giovedì 8 aprile 2021. In quella occasione saranno estratti a sorte biglietti virtuali collegati a scontrini emessi nel mese di marzo.