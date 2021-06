Il giovedì della Lotteria degli Scontrini

Oggi, giovedì 17 giugno, sarà il primo giorno in cui la Lotteria degli Scontrini affronta una singola estrazione settimanale. Si tratta di un passaggio importante per la dinamica del gioco, la cui capacità di attrarre giocatori (e raggiungere così gli scopi preposti) si è fin qui scontrata con un certo ostracismo da parte degli esercenti, un eccessivo disinteresse da parte degli acquirenti ed una scarsa spettacolarizzazione che possa gonfiare le risultanze.

Lotteria degli Scontrini: estrazione settimanale del 10 giugno

Oggi, per la prima volta, non ci sarà un appuntamento legato alle estrazioni mensili: di qui in avanti ogni giovedì sarà valido per vincere qualcosa, con premi a cadenza settimanale che meglio distribuiranno le possibilità di vincere tra coloro i quali registreranno gli scontrini con i propri codici lotteria:

Le estrazioni settimanali si terranno ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

La Lotteria degli Scontrini palio 15 premi da 25 mila euro ogni settimana, oltre a 15 premi da 5 mila euro per l'esercente che ha prodotto lo scontrino con il codice vincente. Una estrazione speciale sarà inoltre quella del 12 agosto, quando saranno assegnati 5 premi “maxi” da 150 mila euro. La prossima estrazione mensile, invece, è prevista per giovedì 9 luglio.

Le estrazioni sono previste in linea di massima tra le ore 13 e le ore 15. Per verificare con certezza se si è stati estratti è sufficiente entrare nell'area riservata della Lotteria degli Scontrini, oppure attendere a casa la raccomandata di conferma dell'avvenuta vincita.