Lotteria degli Scontrini: a giugno la prima doppia estrazione

Nuovo appuntamento in arrivo con la Lotteria degli Scontrini: a ricordarlo è il profilo Facebook ufficiale, con un post che anticipa l'arrivo della prima doppia estrazione prevista nel mese di giugno. Sarà possibile partecipare con tutti gli acquisti effettuati fino al 31 maggio.

Lotteria degli Scontrini: doppia estrazione a giugno

L'estrazione mensile e quella settimanale coincideranno, assegnando cos' entrambe le tipologie di premi, sia a chi aderisce al programma come cliente sia agli esercenti. A tal proposito, nei giorni scorsi Lild Italia ha deciso di devolvere in beneficenza i 20.000 euro del riconoscimento assegnatole (l'acquisto vincente è avvenuto nel punto vendita di viale Amendola a Modena), in favore della Lega del Filo d'Oro.

Siamo contenti che parte dei nostri premi sia utile a chi più ne ha bisogno.

Ricordiamo che per partecipare alla Lotteria degli Scontrini non serve far altro che presentare il proprio codice in cassa ed effettuare il pagamento non in contanti (accettati carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata). Così come per il Cashback di Stato, il duplice obiettivo è quello di stimolare i cittadini all'utilizzo dei metodi cashless e di contrastare la piaga dell'evasione.

Per l'estrazione mensile sono previsti dieci premi da 100.000 euro (dieci da 20.000 euro per chi vende), mentre per quella settimanale quindici premi da 25.000 euro (quindici da 5.000 euro per chi vende).