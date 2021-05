Lotteria degli Scontrini, ecco quando e come sarà l'estrazione di maggio

Con la fine del mese di aprile, si è conclusa la possibilità di registrare ulteriori scontrini in vista dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del mese di maggio. L’estrazione è infatti prevista per il 13 maggio prossimo alle ore 13, attingendo a tutti gli scontrini compatibili registrati attraverso l’apposito Codice Lotteria nel mese di aprile.

Lotteria degli Scontrini, dettagli sull’estrazione di maggio

Gli scontrini registrati tra l’1 e il 30 aprile parteciperanno a due estrazioni: quella mensile di maggio (10 premi da 100 mila euro) e quella annuale del prossimo gennaio (1 premio da 5 milioni di euro). Va ricordato come per l’estrazione della Lotteria degli Scontrini non faccia fede il momento dell’acquisto, ma quello della registrazione dello scontrino, ossia il momento in cui lo scontrino elettronico viene trasmesso dal registratore di cassa all’Agenzia delle Entrate: alcune difformità potrebbero dunque registrarsi negli ultimissimi giorni del mese (come da anomalia registrata e spiegata in occasione dell’ultima estrazione)

A partire dal mese di giugno gli scontrini parteciperanno ad una ulteriore estrazione: quella settimanale. La possibilità di vincere aumenterà, quindi, per accelerare su quello che è un pilastro complementare al cashback nel Piano Cashless Italia lanciato a fine 2020.

Per sapere con quanti scontrini si parteciperà alla nuova estrazione non si deve far altro che accedere (tramite SPID) all’Area Riservata sul Portale Lotteria: è questo il punto di riferimento unico per poter controllare la propria situazione e verificare eventualmente di aver vinto. Chi dovesse perdersi la notifica sul sito, in ogni caso, non avrà problemi: riceverà comunque una raccomandata a domicilio con l’indicazione dell’avvenuta vittoria.