Lotteria degli Scontrini, vince un vecchio scontrino

Da pochi minuti sono stati ufficializzati i codici virtuali relativi all’estrazione odierna della Lotteria degli Scontrini. Immediatamente è balzata all’occhio una circostanza alquanto strana, che ha però una sua spiegazione: tra i vincitori, infatti, v’è uno scontrino teoricamente non-valido ai fini della vittoria.

Questi i codici virtuali estratti e comunicati dall’Agenzia Dogane e Monopoli:

A farsi notare, in particolare, è il secondo estratto, ossia il biglietto virtuale 0683-0041 3BIWB000806 da 63,16 euro. Anomala, infatti, la data di emissione: 28 febbraio 2021. In linea teorica, infatti, i biglietti che partecipavano all’estrazione di aprile erano esclusivamente quelli emessi dal 1 al 31 marzo scorso.

Lo scontrino vecchio in realtà è valido

Il motivo dell’ammissione del biglietto all’estrazione della Lotteria degli Scontrini del mese di aprile (relativa agli scontrini di marzo) sta nel particolare meccanismo di registrazione degli scontrini elettronici:

non è la data di acquisto del bene o del servizio a determinare in quale estrazione parteciperà quel corrispettivo, ma la data di trasmissione dello scontrino da parte dell’esercente al sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Questo meccanismo si rende necessario per consentire a tutti gli scontrini di poter partecipare ad una estrazione: in caso contrario quelli emessi l’ultimo giorno potrebbero essere nulli in virtù di possibili circostanze che tardano l’emissione del corrispettivo e la corretta registrazione sui server dell’Agenzia delle Entrate.

Insomma, arcano svelato: anche il biglietto del 28 febbraio ha potuto partecipare al sorteggio e la cosa si è rivelata particolarmente fortunata per una persona che ha speso 63,16 euro il 28 febbraio scorso.