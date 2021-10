Lotteria degli Scontrini: 10,6 milioni di premi distribuiti

Come sta andando la Lotteria degli Scontrini? A renderlo noto è il sempre attivo profilo social dell'iniziativa, che con un post comunica l'ammontare dei premi distribuiti fin qui: all'incirca 10,6 milioni di euro, per la precisione 10.597.000 euro, finiti nelle tasche di coloro (clienti ed esercenti) che hanno scelto di partecipare.

Il progetto è stato messo in campo dal Governo (così come il Cashback di Stato) con l'obiettivo di disincentivare l'uso del contante, favorendo l'adozione dei metodi di pagamento elettronici e infliggere così un colpo alla piaga dell'evasione. A differenza di quanto avvenuto con il rimborso del 10% sulle spese, non ha però subito alcuna sospensione, rimanendo attivo anche nella seconda metà dell'anno.

Riportiamo di seguito il risultato dell'ultima estrazione (PDF), quella avvenuta il 14 ottobre. Ai primi 15 spetta un premio pari a 25.000 euro per il cliente e di 5.000 euro per l'esercente, ai 25 aggiuntivi di 10.000 euro per il cliente e di 2.000 euro per l'esercente.

C'è chi spendendo 8 euro ne ha portati a casa 10.000, solo mostrando il proprio codice in cassa. L'appuntamento con la prossima estrazione è fissato per giovedì 11 novembre. A disposizione di clienti ed esercenti un'area riservata (a cui accedere con SPID e altri metodi) in cui tenere sotto controllo la propria partecipazione: inserendo un indirizzo di Posta Elettronica Certificata si riceverà lì l'avviso in caso di vincita.