Lotteria degli Scontrini: spende 7 euro e ne vince 25000

C'è chi ha speso 7,39 euro e in cambio ne riceve ora 25.000. Mica male, vero? È quanto accaduto al più fortunato tra i partecipanti alla Lotteria degli Scontrini che nei giorni fa ha deciso di mostrare il proprio codice al negoziante da cui si è recato per una spesa.

Lotteria degli Scontrini: l'estrazione settimanale del 18 novembre

Di seguito l'elenco completo dei fortunati vincitori: i primi 15 si mettono in tasca 25.000 euro a testa (5.000 euro i commercianti), gli altri 25 invece ricevono 10.000 euro (2.000 gli esercenti).

L'appuntamento con l'estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini è fissato per il giovedì. Il 9 dicembre andrà poi in scena anche quella mensile che assegnerà ben 100.000 euro a 10 partecipanti (e 20.000 euro ai negozianti).

Ad oggi non si hanno notizie relative al possibile stop dell'iniziativa, come invece deciso per il Cashback di Stato. Entrambe sono state messe in campo lo scorso anno con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici (non è infatti possibile staccare i biglietti versando la cifra in contanti) e assestare un colpo alla piaga dell'evasione fiscale.