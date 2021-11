Lotteria degli Scontrini: estrazione 11 novembre (1,95 milioni di euro)

È andato in scena l'appuntamento con la doppia estrazione di novembre per la Lotteria degli Scontrini, quella settimanale e quella mensile. I vincitori hanno allungato le mani su un ricco montepremi da 1,95 milioni di euro, suddiviso tra i biglietti fortunati.

Gli scontrini vincenti: doppia estrazione 11/11

Per l'elenco completo rimandiamo ai PDF condivisi dal sito ufficiale: uno per l'estrazione mensile (nell'immagine qui sotto) e l'altro per quella settimanale. C'è chi con una spesa di 30,48 euro si porta a casa 100.000 euro: non male, trascorrerà di certo un Natale più sereno.

I vincitori riceveranno comunicazione via posta elettronica certificata (se l'hanno inserita nella propria area riservata) oppure attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'indirizzo di residenza o al domicilio fiscale.

La Lotteria degli Scontrini è stata messa in campo lo scorso anno con il duplice obiettivo di spingere l'utilizzo dei pagamenti digitali e assestare un colpo alla piaga dell'evasione. Finalità condivise con un'altra iniziativa al debutto nel 2020, il Cashback di Stato, ma al contrario di quest'ultimo non cancellata (almeno per il momento) dal nuovo esecutivo.