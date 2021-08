Lotteria degli Scontrini: agosto, estrazione bollente

La Lotteria degli Scontrini sta per regalare un'estrazione bollente ai fortunati che vedranno uno dei propri codici scontrino tirati a sorte. La data clou è quella del 12 agosto, appuntamento speciale che si ripeterà soltanto il prossimo 30 dicembre 2021.

Lotteria degli Scontrini: i premi di agosto

Il regolamento della Lotteria degli Scontrini, infatti, prevede che in queste due date avvenga una estrazione “extra” che, nell'intenzione dei creatori, avrebbe dovuto dare una pulsione ulteriore al concorso ed una pulsione ulteriore ai pagamenti in digitale. La particolarità della prossima estrazione sta nei premi: sono previste 5 estrazioni extra da 150 mila euro ciascuna per i fortunati acquirenti (e 30 mila euro per i relativi esercenti) che si sommano ai premi settimanali.

Per partecipare, come noto, è sufficiente esibire il proprio Codice Lotteria all'esercente in fase di pagamento. Il codice trasforma lo scontrino in tanti biglietti della lotteria quanti sono gli Euro spesi.

Sebbene la Lotteria degli Scontrini sia l'unica componente del Piano Cashless Italia che il Governo Draghi ha salvato dalla sospensione, in realtà sembra essere anche il ramo più debole del progetto, quello che ha scatenato il minor entusiasmo e quello che ha drenato i minori risultati. Ne è riprova il relativo silenzio sotto cui son cadute le ultime estrazioni e la poca eco che sta raccogliendo anche l'appuntamento speciale del 12 agosto.