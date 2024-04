Prime Day 2024: evento confermato da Amazon

Non c’è ancora una data precisa, ma ora sappiamo che Amazon organizzerà l’edizione 2024 del Prime Day nel mese di luglio. Come da tradizione, l’accesso all’evento e alle sue offerte sarà riservato in esclusiva agli abbonati Prime (puoi attivare gratis la sottoscrizione per 30 giorni). Con tutta probabilità, come avvenuto negli anni scorsi, la pagina che raccoglierà tutte le promozioni sarà amazon.it/primeday.

Amazon organizzerà il nuovo Prime Day a luglio

Nel comunicato ufficiale dell’e-commerce si legge che, durante le 48 ore dell’appuntamento andato in scena nel 2023, i clienti Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto il mondo e risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari . Ci saranno sconti dedicati al Back to School, in vista del ritorno a scuola.

Stiamo lavorando con impegno per garantire la possibilità di risparmiare ancora di più grazie all’evento di quest’anno. Tra le proposte, i clienti Prime potranno anche approfittare di grandi offerte sui prodotti per il Back to School, evitando code e beneficiando della comodità delle spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi grazie al proprio abbonamento Prime. Sappiamo che i nostri clienti amano risparmiare e ci stiamo impegnando affinché le offerte Prime Day 2024 sui migliori marchi, sia nuovi che popolari, siano ancora più numerose ed esclusive.

Non resta che attendere maggiori informazioni a proposito delle date esatte. L’edizione 2023 è andata in scena l’11 e il 12 luglio, quella precedente il 12 e 13. Con tutta probabilità, il periodo sarà lo stesso. Considerando il calendario di quest’anno, potrebbe essere il 9 e 10.

C’è anche l’Italia tra i paesi selezionati da Amazon per l’evento, insieme ad Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Egitto, Francia, Germania, India, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Regno Unito.

La prima edizione del Prime Day risale al 2015. È stata organizzata per celebrare il ventesimo anniversario di attività dell’e-commerce. Come già scritto, a differenza di quanto avviene ad esempio con il Black Friday, le offerte sono riservate agli abbonati Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare la prova gratuita di 30 giorni e approfittare senza alcuna spesa di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.