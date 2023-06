Lotteria degli Scontrini, ecco chi ha vinto 5 milioni di Euro

La Lotteria degli Scontrini ha restituito il vincitore che si aggiudica il superpremio da 5 milioni di Euro. Sebbene molti l’abbiano subito osteggiata, sebbene quasi tutti l’abbiano presto dimenticata, qualcuno ha invece continuato ad esibire il proprio codice ed a concorrere alla vincita dei premi settimanali e mensili. Ora ecco il sorteggio che regala il premio più ambito, quello in estrazione unica da 5 milioni di euro che regalerà 1 milione ulteriore anche all’esercente (in questo caso una GDO) che ha emesso il fortunatissimo scontrino.

La dinamica è nota: ogni volta che uno scontrino viene emesso e registrato tramite apposito codice, lo scontrino stesso diventa una sorta di biglietto della lotteria. L’idea di base era quella di favorire l’emersione del sommerso creando un valore attorno allo scontrino e facendo in modo che l’acquirente fosse portato a richiederlo. Il processo, pur se nato su giusta intuizione, si è dimostrato fallace in virtù della percezione del gioco, delle eccessive difficoltà nell’esperienza ludica e nella carente partecipazione di massa.

Come verificare la vincita

L’estrazione ha decretato la vincita per l’anonimo titolare di uno scontrino da 116,89 euro avente codice univoco 0918-0040 88S25001185 03630055. Questa la conferma dell’Agenzia Dogane e Monopoli:

Per sapere se lo scontrino fa parte del paniere di giocate che hai accumulato nel tempo, è sufficiente andare su questa pagina, accedere all’area riservata tramite SPID e verificare se sia presente qualche indicazione di vincita. La vincita viene in ogni caso comunicata tramite raccomandata, ma in molti casi la procedura non è evidentemente andata a buon fine in quanto una parte cospicua dei premi non sarebbe mai stata ritirata: passare tramite SPID e verifica online, insomma, sembra essere il modo migliore per verificare (non si sa mai) se si sia mai registrata una vincita ancora da incassare.

La lotteria, nel frattempo, continua: nuove estrazioni settimanali sono in corso e l’estrazione annuale è il modo migliore per ricordare a tutti come questa possibilità (piaccia o meno) resta a disposizione. Del resto è come giocare un gratta e vinci, ma senza dover spendere nulla: è sufficiente pretendere dall’esercente il proprio scontrino e registrarlo attraverso l’apposito codice.

Se a tutto ciò si aggiunge un pizzico di fortuna, ecco che lo SPID può diventare più utile di quanto già non lo sia.