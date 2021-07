Satispay, novità Tessere e Lotteria per gli Scontrini

Cashback e Super Cashback sono (momentaneamente?) in panchina, ma non lo è la Lotteria degli Scontrini che sta continuando ad elargire premi a cadenza settimanale. Satispay ha così pensato di offrire ai propri utenti un piccolo omaggio che consentirà di sveltire le procedure di pagamento e di aumentare le possibilità di vincere alla Lotteria, sia per sé che per l'esercente affiliato.

Satispay, nuovo servizio Tessere

Nasce tutto con il nuovo servizio Tessere di Satispay, che permette di salvare tutte le proprie tessere (quali le carte fedeltà) su un'unica app. Spiega il gruppo:

Per salvare le tue carte fedeltà basta andare nella sezione Servizi > Tessere e qui scansionare la tessera che desideri. Dalla scansione della tessera fedeltà del tuo supermercato di fiducia al codice della Lotteria degli Scontrini, potrai aggiungere tutto quello che ti serve per effettuare in comodità il tuo pagamento, utilizzando unicamente Satispay.

Non si deve far altro che scansionare la tessera con il proprio smartphone ed archiviarla tra le tessere registrate sul proprio account Satispay. A questo punto basterà fare il PIN di autenticazione una volta sola ad ogni pagamento: in rapida successione si potrà mostrare il proprio Codice Lotteria e quindi effettuare il pagamento.

Rapido e semplice, come da filosofia Satispay.