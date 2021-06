Lotteria degli Scontrini, doppia estrazione: i vincitori

Oggi, 10 giugno, scatta l'epopea delle estrazioni settimanali della Lotteria degli Scontrini. Una giornata che distribuirà molti premi, dunque, perché nello stesso giorno ricadono due tipi di estrazione:

estrazione settimanale con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti; estrazione mensile con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

In palio, dunque, 1.375.000 euro per gli acquirenti che hanno registrato scontrini attraverso l'apposito Codice Lotteria dal 1 al 31 maggio, nonché 275.000 euro per gli esercenti che hanno emesso gli scontrini sorteggiati.

Lotteria degli Scontrini: i vincitori del 10 giugno

I vincitori dell'estrazione odierna della Lotteria degli Scontrini saranno disponibili su questa stessa pagina poco dopo le ore 13, orario in cui avviene tipicamente l'estrazione.

[IN AGGIORNAMENTO]

Il vantaggio delle estrazioni settimanali

I vantaggi dell'estrazione settimanale sono stati indicati dalla Corte dei Conti come una possibile leva di vantaggio per un concorsi le cui dinamiche ludiche si sono fin qui dimostrate ancor poco coinvolgenti. L'aumento delle estrazioni, la maggior distribuzione dei premi ed il tempo ridotto tra l'emissione dello scontrino e la possibile vincita rappresentano un elemento di stimolo maggiore che potrebbe dare maggior lustro all'iniziativa.

Tra i vari elementi del Piano Cashless Italia, è infatti questo quello più fragile, anche se probabilmente il meno dibattuto: ha vissuto all'ombra del cashback e ora con le estrazioni settimanali cerca le luci della ribalta.