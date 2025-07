Louis Vuitton conferma ai clienti la violazione e il furto di dati

Abbiamo ricevuto da un nostro lettore la segnalazione relativa a una violazione che ha colpito i sistemi informatici di Louis Vuitton. La riportiamo, dopo averne controllato l’autenticità. La comunicazione arriva direttamente dall’azienda e fa riferimento a un furto di dati. Si apre così.

Gentile Cliente, con rammarico, La informiamo che un soggetto terzo non autorizzato ha temporaneamente avuto accesso ai nostri sistemi e ha ottenuto alcune informazioni a Lei riferite.

Violazione e furto di dati per Louis Vuitton

Alleghiamo di seguito lo screenshot dell’email inviata. Il nostro lettore afferma di aver effettuato un acquisto in passato sul sito ufficiale del marchio. Non sono state sottratte informazioni relative alle credenziali di autenticazione, né ai metodi di pagamento.

Desideriamo rassicurarla sul fatto che nessuna password né informazione finanziaria, come dati relativi a carte di credito, coordinate bancarie o altri conti finanziari, era contenuta nel database oggetto dell’accesso non autorizzato.

Si parla dunque di un database rubato. Le autorità competenti sono state avvisate dell’accaduto. All’interno dell’archivio ci sono dettagli a proposito di: nome, cognome, genere, nazione, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo postale, data di nascita, dati relativi agli acquisti e alle preferenze. Insomma, un bel bottino per i responsabili dell’azione.

L’incidente è stato contenuto, abbiamo ulteriormente rafforzato le misure di protezione dei nostri sistemi e ci siamo avvalsi della collaborazione di esperti leader nel settore della cybersicurezza.

Attenzione alle false comunicazioni

Come da prassi in questi casi, Louis Vuitton invita i clienti coinvolti a prestare la massima attenzione a eventuali comunicazioni. Le informazioni sottratte potrebbero infatti essere sfruttate dai criminali per campagne di phishing o per attuare truffe mirate.

Considerata la natura dei dati coinvolti, La invitiamo caldamente a prestare attenzione a eventuali comunicazioni non sollecitate o sospette, inclusi email, telefonate o messaggi di testo. Sebbene al momento non vi siano evidenze di un uso improprio dei Suoi dati, non si escludono tentativi di phishing, frodi o utilizzi non autorizzati delle informazioni.

L’azienda conclude la sua comunicazione mettendosi a disposizione per ulteriori chiarimenti ed elencando le modalità di contatto disponibili.