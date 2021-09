Lucca Comics & Games protagonista anche su Amazon

Con l'edizione 2021, il Lucca Comics & Games andrà finalmente di nuovo in scena in presenza, nel nome di Dante, tornado a riveder le stelle . L'appuntamento è fissato nella città toscana dal 29 ottobre all'1 novembre, con incontri e manifestazioni che vedranno la partecipazione di ospiti di rilievo come Caparezza, Shade e Roberto Saviano. Per celebrare al meglio l'iniziativa è stato anche inaugurato una sezione dedicata su Amazon.

Lo store Amazon dedicato a Lucca Comics & Games 2021

Al suo interno trova posto una selezione di edizioni speciali con fumetti e cofanetti da collezione, idee per costumi e make-up così da farsi trovare pronti per la fiera, giocattoli e giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età, una carrellata di videogame e film in Blu-ray o DVD per ingannare l'attesa. C'è inoltre la possibilità di vincere un buono da 5 euro spendibile sull'e-commerce semplicemente votando un fumetto.

Per l'occasione, la piattaforma Prime Video ha scelto una serie di contenuti a tema: dalle pellicole ambientate nell'universo di Batman a quelle dei Transformers, da Spider-Man a Star Trek.

Fanno parte della collaborazione tra Amazon e Lucca Comics & Games i cinque incontri online in programma per i giorni antecedenti il festival, con alcuni importanti rappresentanti del settore del fumetto, dell'illustrazione, del gioco e della cultura pop. Tutti i dettagli saranno resi noti nella sezione dedicata.