Starter batteria: il più venduto al PREZZO MINIMO

Perché rischiare di rimanere a piedi, con la conseguenza di dover chiamare aiuto e andare incontro a una spesa importante, quando ne basta una minima per acquistare un avviatore per la batteria dell'auto? Quello più venduto della categoria su Amazon, il modello YABER YR200, oggi è proposto con il 28% di sconto sul listino che lo porta al prezzo minimo storico.

Avviatore per la batteria dell'auto: fidati, ti servirà

Dispone della certificazione IP66 che ne assicura la resistenza all'acqua, è antishock e antipolvere. Ha una capacità pari a 12.000 mAh e all'occorrenza può fungere da powerbank per ricaricare smartphone, tablet o altri dispositivi grazie alla presenza di un'uscita USB. È inoltre dotato di morsetti intelligenti con protezione da inversione di polarità, sovracorrente e sovraccarico. Non manca infine una luce LED con quattro modalità di illuminazione per quando ci si trova al buio. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

L'utilizzo è davvero semplice: inserire la spina in dotazione, collegare i morsetti alla batteria, accendere il veicolo e rimuovere i morsetti. Fine. Oggi hai la possibilità di acquistare lo starter di YABER per avviare la batteria dell'auto o della moto in modo semplice, veloce e autonomo, al prezzo di soli 36,11 euro invece di 49,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita gestita da Amazon.