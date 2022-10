Luce e gas: come evitare la stangata nel 2023

Le stime del Codacons anticipano l’arrivo di una nuova stangata sulle bollette di luce e gas nel 2023. Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, per le famiglie è in arrivo una spesa senza precedenti legata alle forniture energetiche. Una famiglia media dovrà mettere in conto una spesa di 4.754 euro per le bollette di luce e gas, più del doppio rispetto a quanto speso nel 2021.

Diventa fondamentale, quindi, tagliare il costo di luce e gas, facendo attenzione a scegliere l’offerta più vantaggiosa del Mercato Libero ed ottenendo un risparmio netto rispetto ai costi del Mercato Tutelato. Per raggiungere quest’obiettivo c’è l‘ offerta luce e gas di Acea Energia. Il fornitore garantisce l’accesso diretto al prezzo del mercato all’ingrosso, senza alcun rincaro.

Nuova stangata per le bollette di luce e gas nel 2023: le stime del Codacons

Lo scenario dipinto dal Codacons per il 2023 anticipa l’arrivo di una nuova stangata per le bollette di luce e gas. Le famiglie potrebbero dover mettere in conto un aumento delle spese per l’energia davvero senza precedenti. Il Codacons, in base all’ultimo aggiornamento del servizio di Maggior Tutela, anticipa una spesa complessiva di 4.724 euro per una famiglia media, considerando sia luce che gas.

L’aumento rispetto al 2021 è di ben +2.476 euro. Il dato in questione è conservativo e si basa su di una simulazione che prevede prezzi costanti per i prossimi mesi. Ulteriori aumenti del mercato all’ingrosso, infatti, potrebbero tradursi in una stangata ancora più pesante per le famiglie.

Ricordiamo che ad ottobre, per i clienti del Mercato Tutelato, la spesa per l’energia elettrica ha fatto registrare un aumento del +59%. Per quanto riguarda il gas, invece, le prime stime sul prezzo di ottobre (che sarà ufficializzato a novembre) anticipano un aumento del +74% sul mese di settembre.

Come evitare la stangata: puntare subito sulle offerte luce e gas più convenienti

Ridurre il costo dell’energia è la strada giusta per evitare la stangata su luce e gas nel corso dei prossimi mesi. Per raggiungere quest’obiettivo diventa fondamentale scegliere le offerte luce e gas più vantaggiose. Restare nel Mercato Tutelato, infatti, rischia di tradursi in un aumento dei costi senza precedenti.

L’offerta più vantaggiosa del momento arriva da Acea Energia, uno dei principali fornitori del mercato italiano. L’azienda mette a disposizione la tariffa Flexy Web Edition che garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso di luce e gas (con riferimento agli indici PUN e PSV) senza alcun rincaro. Per poter sfruttare il prezzo all’ingrosso dell’energia è previsto il pagamento di un canone mensile di 5,5 euro per la luce e 6,5 euro per il gas.

L’offerta di Acea Energia può essere attivata direttamente online, senza alcun costo iniziale. Basta avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura (servono i codici POD per la luce e PDR per il gas riportati in bolletta). In pochi giorni, le tariffe saranno attive e il prezzo dell’energia sarà ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.