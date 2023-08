Luna 25: lanciato il lander lunare della Russia

A distanza di oltre 47 anni dall’ultima missione, la Russia ha lanciato il razzo Soyuz 2.1b che porterà in orbita il lander lunare della missione Luna 25. Tra i vari strumenti a bordo doveva esserci PILOT-D dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), ma la collaborazione con Roscosmos è stata interrotta in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Ricerca di acqua al polo sud lunare

Il programma Luna è stato avviato oltre 60 anni fa. La Russia ha inviato sulla Luna diversi orbiter, lander e rover, riportando alcuni campioni sulla Terra con le missione Luna 16, 20 e 24. Con la missione Luna 25 riprende quindi l’esplorazione del satellite terrestre interrotta nel 1976.

Secondo i piani, il lander raggiungerà la Luna entro cinque giorni. Girerà intorno al satellite per altri 5-7 giorni e atterrerà quindi nel cratere Boguslawsky al polo sud (probabilmente il 21 agosto). Se non ci saranno problemi tecnici, il lander dovrebbe rimanere attivo per circa un anno.

A bordo del lander ci sono nove strumenti scientifici per un totale di circa 30 Kg. L’obiettivo è analizzare polvere e rocce lunari (regolite), effettuare misurazioni dell’atmosfera e cercare tracce di acqua ghiacciata. La possibilità di estrarre acqua dal suolo lunare consentirà future esplorazioni umane. Dall’acqua è possibile anche ottenere l’idrogeno necessario come combustibile.

L’India ha lanciato la sonda Chandrayaan 3 il 14 luglio scorso. Dovrebbe toccare il polo sud il 23 agosto, quindi quasi contemporaneamente al lander russo. La NASA ha pianificato la costruzione di una o più basi lunari al polo sud con il programma Artemis. La Russia ha già pianificato le tre missioni successive: Luna 26 nel 2027 (orbiter), Luna 27 nel 2028 (lander) e Luna 28 nel 2029 (lander e rover).