Luna Piena del Verme: ecco quando vederla

Si chiama Luna Piena del Verme, ma non è niente di così terribile: parliamo di un plenilunio che segna la fine dell’Inverno e l’inizio della Primavera. Chiamata così dagli Indiani d’America, si ricollega al fatto che i vermi in questo periodo si risvegliano da letargo.

Per vederla vi basterà guardare in cielo, sebbene da noi raggiungerà il massimo apice di plenilunio alle ore 8:17 del mattino, quando la luce già è alta. A prescindere però, già da stasera e fino a domenica potrete vedere una fantastica Luna Piena in cielo.

La Luna Piena del Verme prende il nome da una dicitura degli Indiani d’America

Se quindi volete godervi la Luna Piena nel suo massimo splendore, potete affacciarvi stasera e guardare in cielo, ma se puntate ad ammirarla ancora meglio allora vi conviene aspettare domani sera, dopo le 18, quando in cielo si staglierà una Luna fantastica. Il nome in inglese, adottato dalla NASA e dal mondo scientifico, è Worm Moon, ma nel nostro paese viene definita come Luna Piena di Marzo.

In alcune parti del mondo inoltre sarà possibile vedere, grazie ad un allineamento particolare, anche alcuni pianeti come Venere, Marte e Saturno: probabilmente da noi sarà difficile visto il massimo apice raggiunto in mattinata, ma nulla è detto considerando che questa situazione si protrarrà per tutto il weekend e quindi potrete vedere questa Luna in cielo per più di qualche giorno.

Se quindi siete in attesa di fotografare – grazie alle tecnologie più avanzate degli smartphone o con delle fotocamere professionali – la Luna Piena nel suo massimo splendore vi consigliamo di osservare il cielo stanotte e domani sera. In caso invece voleste soltanto guardare la Luna nella sua bellezza (a prescindere dal nome poco carino legato ai vermi) potrete guardarla fino a domenica, visto che per qualche giorno sarà ben visibile in cielo.