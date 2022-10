Mac: gli analisti non sanno quanti ne ha venduti Apple

Negli ultimi anni Apple non ha mai fornito numeri esatti riguardo la quantità di smartphone, tablet e computer venduti, lasciando quindi analisti, clienti e investitori praticamente all’oscuro dei dati precisi di produzione e commercializzazione dei suoi device. Questo modus operandi ha portato gli esperti del settore ha cercare di stimare le spedizioni dei prodotti, operazione che però può risultare complessa e mostrare scenari inesatti, proprio come verificatosi per il terzo trimestre del 2022 relativamente ai Mac.

Mac: dati di vendita discordanti tra IDC, Gartner e Canalys

A quanto pare, sulla base delle informazioni condivise nelle scorse ore, aziende quali IDC, Gartner e Canalys non hanno la benché minima idea di quanti computer siano stati effettivamente venduti da Apple, visto e considerato che le stime relative al terzo trimestre dell’anno in corso sono molto diverse tra loro.

Andando più nello specifico, secondo IDC Apple ha venduto 10 milioni di Mac durante il trimestre, con una crescita del 40,2% rispetto ai 7 milioni dello stesso trimestre dell’annata precedente. Di contro, Garter sostiene che Apple ha venduto 5,8 milioni di Mac, una cifra che risulta essere in netto calo del 15,5% se confrontata con i 6,9 milioni del 2021. C’è poi Canalys, secondo cui Apple ha spedito 8 milioni di Mac, con una crescita dell’1,7% rispetto ai 7,9 milioni del medesimo trimestre dell’anno scorso. Ci sono insomma notevoli discrepanze tra i dati delle varie aziende.

Un minimo di chiarezza, almeno relativamente alle entrate per il Q3 2022, verrà fatta dal gruppo di Cupertino durante la chiamata agli utili che si terrà il 27 ottobre. Non saranno però forniti dettagli sulle vendite unitarie – come anticipato, non è consuetudine del gruppo di Cupertino -, ma almeno in termini di vendite e entrate anno su anno si potrà avere maggiore chiarezza.