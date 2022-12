Mac immune ai malware? Ecco la soluzione definitiva

Gli attacchi da parte di malware e altri agenti malevoli rispetto ai sistemi macOS è in costante crescita.

Rispetto agli anni passati infatti, l’ampliamento del mercato Apple ha aperto nuovi scenari per i cybercriminali. Al giorno d’oggi dunque, anche chi possiede dispositivi di questo brand deve fare grande attenzione.

Esiste dunque il modo per rendere un Mac immune dai malware? Ovviamente sempre più antivirus sono in grado di agire su questo tipo di hardware, ma pochi hanno un’adeguata esperienza in ambito macOS per rendere al meglio.

Lo strumento Mac Internet Security X9, in questo senso, rappresenta una piacevole sorpresa.

Stiamo infatti parlando di un antivirus sviluppato proprio per Mac che, pur funzionando anche in ambiente Windows, riesce a dare il meglio di sé sui prodotti Apple.

Ad oggi, si tratta della miglior soluzione possibile per chi intende proteggere il proprio Mac, evitando il diffondersi di malware e altre minacce simili.

Mac immune ai malware: una soluzione specifica per macOS

Mac Internet Security X9 si propone come un antivirus completo, ideale quando si tratta di individuare e rimuovere malware.

La protezione in tempo reale e l’auto-scansione consentono di ottenere una protezione continua del dispositivo in uso. Allo stesso tempo, la facilità di configurazione è un fattore che rende questo strumento utilizzabile anche a chi si sta avvicinando da poco al mondo Mac.

Il prodotto di Intego però, va ben oltre. Per prevenire problemi di sicurezza infatti, esso offre un firewall ad alta efficienza, in grado di filtrare il traffico della rete in entrata. Il sistema anti-phishing poi, garantisce ulteriori certezze nel contesto di questi infidi attacchi informatici.

E per quanto riguarda i costi? Mac Internet Security X9 è attualmente forte di un sostanzioso sconto.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 19,99 euro all’anno invece di 49,99.

