Mac Mini (2023) con Apple M2 e 8/256GB di memoria scontato di 110€ su Amazon

È la novità di quest’anno e nonostante ciò, va già in grande promozione su Amazon. Stiamo parlando del Mac Mini versione 2023 con il prestante chip Apple M2 che nella versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione SSD, è proposto al prezzo di 619 euro invece di 729 euro. Un risparmio di ben 110 euro che porta il prezzo finale al suo minimo storico assoluto.

Mac Mini (2023) con Apple M2: caratteristiche principali

Con la nuova generazione di chip, potete fare ancora più cose, in meno tempo. Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip M2 gestisce tutto in scioltezza con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata. Questa versione del Mac Mini ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Potete scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Mac mini ha un’archiviazione 100% flash e vi dà spazio in abbondanza per foto, video, documenti e app. Il chip M2 e macOS Ventura portano su Mac Mini funzioni per la privacy e la sicurezza all’avanguardia che includono protezioni integrate contro malware e virus. E con il Secure Enclave di nuova generazione, il vostro sistema e i vostri dati sono sempre al sicuro.

Al prezzo di 619 euro invece di 729 euro come da listino è davvero un'ottima occasione con un risparmio netto di ben 110 euro.

