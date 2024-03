Mac mini M2 al MINIMO STORICO su Amazon: 25% di SCONTO

Il fantastico Apple Mac mini M2 oggi è al minimo storico su Amazon. Con disponibilità immediata, lo acquisti adesso al suo minimo storico. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello al 25% di sconto! Si tratta di un’offerta pazzesca.

La disponibilità è immediata. Ciò significa che ti arriverà a casa in pochissimo tempo, 24 o 48 ore. Tuttavia sono rimasti solo gli ultimi pezzi, quindi devi essere veloce. Inoltre, con la tua iscrizione a Prime hai anche la consegna gratuita inclusa.

Mac mini M2 anche a rate Tasso Zero

Acquista un Apple Mac mini M2 su Amazon! Oggi lo paghi in 5 rate a tasso zero da 109,80 euro al mese, senza interessi. Una soluzione incredibilmente vantaggiosa come il prezzo scontato del 25%. Dotato del chip M2, ti assicura potenza, velocità e prestazioni.

Con 8GB di RAM e 256GB di SSD hai tutto il necessario per intrattenimento e produttività. I tempi di avvio sono quasi inesistenti e la fluidità in multitasking ha dell’incredibile. Grazie alle sue dimensioni compatte occupa pochissimo spazio sulla scrivania.

Acquistalo ora al 25% di sconto. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.