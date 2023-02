Mac Mini: ritorna il SUPER SCONTO di Amazon, lo paghi meno di 600€

Il Mac Mini è una soluzione comoda ed elegante che permette di costruirsi velocemente una postazione minimal senza perdere la potenza e la qualità dei computer Apple.

Oggi il modello 2020 con SSD da 256GB e 8GB di RAM è tornato in sconto su Amazon con la possibilità di acquistarlo a soli 599,99 euro. Attiva anche l’opzione per il pagamento in 5 comode rate mensili da 120 euro ciascuna a tasso zero.

Mac Mini: piccolo, elegante ma potente

Mac Mini del 2020 è dotato del chipset M1 progettato da Apple che ti assicura un alto livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning. CPU e GPU a 8-core, insieme alla memoria unificata da 8GB, ti assicurano prestazioni eccezionali ed una grande efficienza energetica.

Con archiviazione SSD ultraveloce e sistema di raffreddamento evoluto, il Mac Mini ti offre anche il WiFi 6 di nuova generazione, due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A e la Gigabit Ethernet.

Il prezzo in offerta è di 599 euro: un affare per un prodotto di questo livello. Puoi pagarlo anche a rate e riceverlo a casa subito grazie alla disponibilità immediata.

