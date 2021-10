Mac più veloce e più sicuro con soli 5,95 euro grazie a Mackeeper

Per quanto rimangano soddisfacenti nel tempo, anche le prestazioni del Mac tendono a rallentare. Per questo oggi vogliamo suggerirti una suite completa per l’ottimizzazione e protezione del tuo computer Mac. Stiamo parlando di Mackeeper, una soluzione in grado di massimizzare le prestazioni e garantirti la privacy.

Suite di ottimizzazione e protezione Mackeeper: caratteristiche

Partiamo subito dall’ottimizzazione. Mackeeper utilizza un sistema intelligente che gli permette di individuare i file inutili ed eliminarli automaticamente. Allo stesso modo, il software riesce ad individuare anche file doppi, foto incluse, così da ridurre lo spazio impegnato sul disco. L’interfaccia è estremamente semplice, e sono sufficienti pochi clic per effettuare qualsiasi operazione. Naturalmente non manca la possibilità di eliminare manualmente i file, in seguito alla scansione. Non manca l’analisi delle applicazioni con avvio automatico, in modo da velocizzare sensibilmente l’avvio del sistema disattivando quelle non necessarie. Comoda anche la gestione degli aggiornamenti che consente di avere sempre sotto controllo le ultime release in una singola raccolta. Sostanzialmente, si tratta di un sistema in grado di migliorare l’efficienza del PC e la gestione delle risorse da parte dell’utente, in maniera estremamente rapida. Come premesso però, Mackeeper fornisce anche uno strumento di sicurezza.

Sicurezza

Per quanto meno soggetti a violazioni, anche i Mac sono diventati decisamente più appetibili a causa della crescente popolarità anche tra gli utenti privati. Per questa ragione, Mackeeper integra un antivirus in tempo reale che garantisce una protezione costante durante la navigazione. Naturalmente questo è supportato da frequenti aggiornamenti, in modo da fornire sicurezza anche nei confronti delle nuove minacce. A questo si aggiunge uno strumento di analisi che permette di rimuovere istantaneamente gli adware. Ottima la funzione di monitoraggio 24/7 delle violazioni delle password, che garantisce un intervento tempestivo in caso di attacchi. Chiude la dotazione una rete VPN, unica soluzione che permette di navigare in modalità realmente anonima, impedendo la raccolta di qualsiasi dato riconducibile all’utente.

Grazie ad uno sconto 75% è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a soli 5,95 euro al mese direttamente dal sito dello sviluppatore, per un risparmio complessivo di ben 214,80 euro al mese. Inoltre, da non sottovalutare, è che questo piano specifico consente l’installazione della suite su ben 3 computer Mac.