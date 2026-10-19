Il Mac si surriscalda, Claude Code trova un malware nascosto

Uno sviluppatore che utilizzava Claude Code per creare un’applicazione di monitoraggio della temperatura del PC ha ricevuto un avvertimento inatteso da parte dell’agente AI. Quest’ultimo ha rilevato la presenza di un software di mining di criptovalute installato all’insaputa dell’utente sul suo computer Mac.

Usa Claude per creare un’app e l’AI scopre un malware sul Mac

L’utente, con il nome di UntilHEX su Reddit, stava lavorando allo sviluppo di un’applicazione destinata a monitorare la temperatura del suo Mac. Poi, improvvisamente, Claude Code ha segnalato un problema, ovvero che il Mac stava eseguendo un software di mining di criptovalute che non aveva installato. L’AI ha precisato di aver identificato il processo XMRig che utilizzava circa il 75% della CPU.

Di fronte a questa informazione, lo sviluppatore ha riconosciuto che ciò spiegava le scarse prestazioni del suo computer a causa dei surriscaldamenti degli ultimi tempi. Il software malevolo era stato aggiunto alla lista dei programmi di avvio del Mac a fine agosto. Da quel momento, poiché il suo computer si surriscaldava in modo anomalo, aveva deciso di sviluppare un’applicazione di monitoraggio della temperatura.

L’AI ha confermato che il processore raggiungeva picchi di 112 gradi Celsius, proprio a causa del processo XMRig che mobilitava circa 12 core.

Il processo di pulizia

Claude Code ha poi descritto come il software di mining si fosse nascosto nel computer e configurato per eseguirsi automaticamente all’avvio. L’agente ha scelto di non eliminare o arrestare alcun elemento di propria iniziativa, proponendo piuttosto il suo intervento. Il suo piano d’azione consisteva nell’arrestare il malware e nello spostare i file verso una zona di quarantena più sicura.

Nei commenti successivi alla sua pubblicazione iniziale, UntilHEX ha confermato di aver autorizzato Claude a procedere alla pulizia del suo computer. Lo sviluppatore ha spiegato di aver dovuto eliminare manualmente un solo file, a causa di un problema di accesso riscontrato dall’AI. Per lui in ogni caso, l’intervento è stato efficace. Un’analisi tramite il software Malwarebytes è stata poi effettuata per verificare che la pulizia eseguita con l’aiuto dell’agente di intelligenza artificiale avesse effettivamente eliminato la minaccia.