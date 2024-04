MacBook Air (2024) con 8/256GB e chip Apple M3 in sconto di 150€ su Amazon

Nel mondo dei laptop di fascia alta, emerge con prepotenza il nuovissimo MacBook Air (2024), un concentrato di eccellenza tecnologica all’ultimissima generazione. Dotato del rivoluzionario chip M3, progettato appositamente per spingere le prestazioni a livelli stellari, questo dispositivo si distingue per la sua potenza e innovazione. E ora, su Amazon, è disponibile un’offerta imperdibile per la configurazione con 8GB di RAM e un’ampia memoria SSD da 256GB. Il prezzo, consigliato a 1.349 euro, scende a soli 1.199 euro, consentendo un risparmio di ben 150 euro.

I punti di forza del MacBook Air (2024)

Il MacBook Air (2024) sfoggia una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia, progettate per offrire un’esperienza d’uso senza precedenti con macOS. Il rivoluzionario chip M3 stabilisce nuovi standard di prestazioni, con una CPU 8-core che garantisce una potenza straordinaria e una GPU fino a 10-core, ideale per la creazione di contenuti visivi eccezionali. Il media engine ad alte prestazioni gestisce senza problemi più flussi video ProRes 4K e 8K contemporaneamente, mentre la batteria offre un’autonomia fino a 18 ore per un utilizzo prolungato.

Il design ultra-portatile del MacBook Air è impreziosito da un luminoso display Liquid Retina da 13,6 pollici, con una risoluzione nativa di 2560×1664 a 224 pixel per pollice. Con una luminosità superiore a 500 nit e una vasta gamma cromatica P3, offre 1 miliardo di colori per immagini vivide e dettagliate. La fotocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale garantiscono un’esperienza multimediale coinvolgente.

Non lasciatevi scappare l’opportunità di acquistare il MacBook Air (2024) su Amazon a soli 1.199 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia, e con Cofidis potete anche optare per il pagamento dilazionato in comode rate a tasso zero. Un’occasione da non perdere per accedere all’avanguardia tecnologica!