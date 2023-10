MacBook Air con chip M1 a 858€? Su eBay AFFARONE della Tech Week

Il favoloso Apple MacBook Air con chip M1 torna in promozione su eBay a un prezzo davvero pazzesco di soli 858,90 euro. Questo spettacolare notebook ve lo potete portare a casa a un prezzo esclusivo grazie al ribasso organizzato appositamente per la Tech Week di eBay. Lo ricevete a casa in tempi record e soprattutto gratuitamente.

MacBook Air con chip M1: caratteristiche principali

Il MacBook Air oggetto di questo ribasso è un vero portento perché nonostante sia il dispositivo della linea base di Apple, contiene al suo interno una scheda tecnica veramente degna di nota. Infatti vi permette di fare tutto ciò che volete grazie al primo chip brevettato proprio da Apple che, nonostante non sia di ultima generazione, consente di avere delle prestazioni di altissimo livello.

Vi mette a disposizione un display Retina da 13 pollici con risoluzione avanzata, infatti le immagini le potete osservare in tutti i loro dettagli e con un realismo veramente elevato. Questo è reso possibile sia dall’elevata densità dei pixel che dalla tecnologia TrueTone che è un marchio di fabbrica di Apple.

La tastiera, invece, consente di digitare agevolmente e dinamicamente, in più è integrato il Touch ID per tenere tutto sotto controllo con una sola impronta digitale. Password, pagamenti e avvio potranno essere accessibili solo a voi. Non ci dimentichiamo che è presente anche una webcam frontale con cui si possono intrattenere videochiamate in qualità HD.

A completare la configurazione hardware vi sono a disposizione 256 GB di memoria su SSD e ben 8 GB di RAM. Se foste interessati a questo MacBook Air con chip M1, acquistatelo subito su eBay a soli 858,90 euro. Lo ordinate oggi e lo ricevete in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione. Infine non sottovalutate la grande affidabilità del venditore come testimoniato dal 99,3% di feedback positivi su oltre 84mila recensioni.

