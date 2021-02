Il nuovo MacBook Air con Apple M1 in queste ore può essere acquistato nella configurazione con unità SSD da 512 GB per lo storage approfittando di uno sconto pari a 52 euro: la colorazione Grigio Siderale è proposta al prezzo minimo storico su Amazon.

Lo sconto di Amazon sulla configurazione top di MacBook Air M1

La componente M1 progettata internamente dal gruppo di Cupertino assicura prestazioni elevate e un’ottimizzazione dei consumi sfruttando al meglio l’integrazione tra hardware e software. Tra le altre specifiche tecniche anche 8 GB di RAM, il display da 13 pollici con risoluzione pari a 2560×1600 pixel e una lunga serie di porte dedicate alla connettività. Per tutti gli altri dettagli suggeriamo di consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato sul nuovo MacBook Air M1 è ovviamente macOS Big Sur con la garanzia di poter ottenere per diversi anni tutti gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Apple. Al prezzo di 1.377 euro invece di 1.429 euro come da listino è un affare per chi vuol allungare le mani sul nuovo laptop top di gamma della mela morsicata.