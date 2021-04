MacBook Air e MacBook Pro con Apple M1: sconto 130 euro su Amazon

Per chi aspetta l’occasione ideale per comprare un nuovo laptop macOS, è il giorno giusto: i modelli più recenti ed evoluti sono proposti con una forte riduzione di prezzo su Amazon, il MacBook Air con uno sconto di 134 euro e il MacBook Pro con uno sconto di 130 euro rispetto al listino.

MacBook Air e Pro con M1: sconto 130 euro su Amazon

A spingere il comparto hardware di entrambi i laptop è il potente chip Apple M1, capace fin dall’esordio di stupire per prestazioni e gestione dei consumi. Il MacBook Air in sconto è quello con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre il MacBook Pro in offerta integra 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

I due sconti che abbiamo qui segnalato non sono i soli proposti oggi su Amazon per quanto riguarda i laptop della mela morsicata: per tutti gli altri invitiamo a visitare la pagina dedicata sullo store. La spedizione è in ogni caso immediata e gratuita.