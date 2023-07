MacBook Pro 13": nuovo modello con chip a 3 nm entro fine anno

Stando a un report condiviso dal DigiTimes nelle scorse ore, Apple avrebbe in programma il rilascio, entro il terzo trimestre del 2023, di un nuovo modello di MacBook Pro con chip aggiornato basato sul processo più avanzato a 3 nm di TSMC.

MacBook Pro: nuovo modello con chip aggiornato a 3 nm

Il nuovo computer dovrebbe quindi fare capolino sul mercato entro fine anno e probabilmente il riferimento è al modello da 13 pollici con processore M3 di Apple che l’azienda deve ancora annunciare.

Il chip M3 dovrebbe per l’appuno essere fabbricato con il processo a 3 nm di TSM, al fine di garantire miglioramenti significativi in termini di prestazioni e di efficienza energetica rispetto a quanto viene attualmente offerto dal chip M2 che è basato invece sul processo a 5 nm ed è adoperato sul MacBook Pro da 13 pollici oggi commercializzato.

L’ultimo aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 risale a giugno 2022. Il computer ha un design ormai vecchio di sette anni ed è l’unico computer portatile di casa Apple ad essere rimasto con la Touch Bar invece dei tasti funzione fisici. Al momento, non è chiaro se il prossimo modello subirà cambiamenti significativi in fatto di design oppure no.

Ricordiamo che nella sua più recente newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha asserito che i primi Mac con il chip M3 potrebbero essere lanciati già a ottobre, per cui un lancio nel quarto trimestre sembra più probabile del terzo trimestre, e i primi modelli con il chip saranno probabilmente il MacBook Pro da 13 pollici di nuova generazione, appunto, il MacBook Air da 13 pollici e l’iMac da 24 pollici.