Il MacBook Pro 2022 con quasi 250€ di sconto è l'affare del giorno

Amazon ti regala l’offerta del giorno su questo MacBook Pro 2022 con chip M2, 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD. Oggi puoi acquistare lo splendido laptop di casa Cupertino con uno sconto di 230 euro subito applicato sul prezzo di listino.

Lo paghi adesso, e puoi scegliere anche il pagamento a rate, e lo ricevi a casa tua già domani mattina se sei un abbonato Amazon Prime. Nella sua elegante colorazione argento, il MacBook Pro 2022 rivoluzionerà completamente la tua produttività.

MacBook Pro 2022: un mostro di potenza al suo prezzo più basso di sempre

Il MacBook Pro con display di tipo Retina da 13,3 pollici, con luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3, è il compagno ideale per il lavoro, lo studio e la produttività ai massimi livelli. Forte della nuovissima CPU a 8-core Apple M2, con GPU da 10-core, ti garantisce prestazioni altissime a fronte di un’efficienza energetica senza pari: fino a 20 ore di durata della batteria.

Il sistema di raffreddamento attivo è stato pensato per accompagnarti anche per sostenere livelli di performance professionali senza la minima incertezza: sfrutta tutta la potenza di cui hai bisogno senza temere il surriscaldamento, perché MacBook Pro sarà sempre pronto a mantenere temperature ottimali.

Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e i tre microfoni in array puoi effettuare videochiamate e call di alta qualità, mentre tra le opzioni per la connettività spiccano le due porte Thunderbolt per caricare e ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi elettronici.

Approfitta dello sconto prima che finisca: MacBook Pro 2022 con chip M2 è tuo a soli 1399 euro invece di 1629 euro. Uno sconto del 14% che “taglia” il prezzo di listino fino a 230 euro. Sarebbe un peccato non approfittarne se vuoi entrare o tornare nel mondo Apple.

